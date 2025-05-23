Wirtschaft24 mit Erika SanderJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Wirtschaft24 mit Erika Sander
7 Min.Folge vom 23.05.2025
85-90% aller Menschen infizieren sich im Lauf ihres Lebens mit HPV. Und 3 Frauen sterben pro Woche in Österreich an HPV-bedingtem Krebs! In dieser Folge von Wirtschaft24 nimmt sich Isabella Richtar dem wichtigen Thema an! Zu Gast: Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
