Wirtschaft24
Folge 2: Wirtschaft24 mit Laurenz Hoffmann
10 Min.Folge vom 31.01.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 beleuchten wir einen weiteren Trend, der immer wichtiger wird für uns Alle und definitiv einer DER großen Zukunftsmärkte ist: Smarte Ernährung, also Lebensmittel und Getränke mit nutritivem Mehrwert. Dazu ist Laurenz Hoffmann zu Gast bei Isabella Richtar, er ist Geschäftsführer von Alimentastic Food Innovation.
