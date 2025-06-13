Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Michael Dockal

PULS 24Staffel 3Folge 21vom 13.06.2025
Wirtschaft24 mit Michael Dockal

Wirtschaft24 mit Michael DockalJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 21: Wirtschaft24 mit Michael Dockal

8 Min.Folge vom 13.06.2025

Diese Woche tauchen wir in Wirtschaft24 ein Mal mehr in die Firmenphilosophie eines echten österreichischen Familienbetriebs ein: Zgonc! Das Fachgeschäft für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte hat 38 Filialen im Land und beschäftigt 600 Mitarbeiter:innen. Was ist das Geheimnis der fast 70-jährigen Erfolgsgeschichte? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge mit Michael Dockal, Geschäftsführer von Zgonc und selbst seit 35 Jahren im Unternehmen!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen