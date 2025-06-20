Wirtschaft24 mit Christian MattasitsJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 22: Wirtschaft24 mit Christian Mattasits
9 Min.Folge vom 20.06.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 geht’s um das eigene Wirtschaften! Seine Finanzen im Griff zu haben, das gehört zu einem selbstbestimmten Leben dazu- aber wo stehen wir da in Österreich was Finanzbildung und Vorsorge betrifft? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Christian Mattasits, CEO der Finanzfuchsgruppe GmbH.
Wirtschaft24
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen