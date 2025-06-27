Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 23vom 27.06.2025
Wirtschaft24 ist diese Woche mit einem Thema am Start, das langsam aber stetig in vielen Köpfen Einzug hält- nämlich den eigenen Konsum von Alkohol zu hinterfragen. Immer mehr Menschen tun das zum Glück, finden aber wenig alkoholfreie und leckere Alternativen zu Sekt oder Spirituosen. Das Start-up „Polly“ aus Köln will das ändern. Mit Gründer Philip Kahnis spricht Isabella Richtar über Alkohol als täglicher Begleiter und welche Transformation zum „nicht trinken“ da gerade im Gange ist.

