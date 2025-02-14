Wirtschaft24 mit Danijel DzihicJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 4: Wirtschaft24 mit Danijel Dzihic
9 Min.Folge vom 14.02.2025
Die Mobilität von morgen ist eines der ganz zentralen Themen unserer Zeit- nicht nur was den Klimawandel betrifft sondern auch gesellschaftspolitisch. Ein großer Treiber ist hier natürlich die Elektromobilität. In dieser Folge von Wirtschaft24 spricht Isabella Richtar mit Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Austria. Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen ist einer DER spannenden Player am Markt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen