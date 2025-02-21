Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese Woche beleuchten wir Österreichs Landwirtschaft und einen der großen Innovationstreiber in dem Bereich. Die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der LAGERHAUS-Genossenschaften in Österreich und spielen eine ganz wichtige Nahversorger-Funktion in den ländlichen Regionen. Welche Produktionsprozesse werden sich in Zukunft ändern? Das bespricht Isabella Richtar mit Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA.

