Wirtschaft24 mit Christoph MetzkerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 5: Wirtschaft24 mit Christoph Metzker
8 Min.Folge vom 21.02.2025
Diese Woche beleuchten wir Österreichs Landwirtschaft und einen der großen Innovationstreiber in dem Bereich. Die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der LAGERHAUS-Genossenschaften in Österreich und spielen eine ganz wichtige Nahversorger-Funktion in den ländlichen Regionen. Welche Produktionsprozesse werden sich in Zukunft ändern? Das bespricht Isabella Richtar mit Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen