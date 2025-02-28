Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 6vom 28.02.2025
8 Min.Folge vom 28.02.2025

Das EU-Verbot bestimmter Lampen ist seit 2 Jahren im Gange- viele Leuchtkörper dürfen weder produziert noch importiert werden, weil sie zu energieintensiv sind. Dieser Wandel ist wichtig und notwendig, beutelt aber auch unzählige Branchen und Unternehmen- natürlich auch in Österreich. Wie schlagen wir uns beim Lampentausch in hierzulande im internationalen Vergleich? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Florian Gansterer, Geschäftsführer von Ledvance Österreich.

