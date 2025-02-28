Wirtschaft24 mit Florian GanstererJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 6: Wirtschaft24 mit Florian Gansterer
8 Min.Folge vom 28.02.2025
Das EU-Verbot bestimmter Lampen ist seit 2 Jahren im Gange- viele Leuchtkörper dürfen weder produziert noch importiert werden, weil sie zu energieintensiv sind. Dieser Wandel ist wichtig und notwendig, beutelt aber auch unzählige Branchen und Unternehmen- natürlich auch in Österreich. Wie schlagen wir uns beim Lampentausch in hierzulande im internationalen Vergleich? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Florian Gansterer, Geschäftsführer von Ledvance Österreich.
