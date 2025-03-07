Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 7vom 07.03.2025
9 Min.Folge vom 07.03.2025

In dieser Folge beleuchten wir eine Branche, die von massiven Ups und Downs geprägt war in den letzten Jahren: der Immobilienmarkt. Unfassbare 2-stellige Preissteigerungen zwischen 2020 und 2022- und auch jetzt gehen die Preise nur im Schritttempo zurück. Woran liegt das, wann kann man wieder von „leistbarem Wohnen“ sprechen? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Gerald Gollenz, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO Steiermark.

