Wirtschaft24 mit Rudolf Bayer
Wirtschaft24
Folge 9: Wirtschaft24 mit Rudolf Bayer
9 Min.Folge vom 21.03.2025
Aufstehen, Krone richten, weitergehen! Das österreichische KfZ-Zubehörhandels- und Werkstättenunternehmen FORSTINGER ist nach 3 Insolvenzen bereit für den Neustart! In dieser Folge von Wirtschaft24 spricht Isabella Richtar mit Forstinger Österreich-CEO Rudolf Bayer über die künftige Positionierung, Mitarbeiter:innen-Führung und worauf es bei der Kund:innen-Zufriedenheit wirklich ankommt!
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
