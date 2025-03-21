Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 3Folge 9vom 21.03.2025
Folge vom 21.03.2025

Aufstehen, Krone richten, weitergehen! Das österreichische KfZ-Zubehörhandels- und Werkstättenunternehmen FORSTINGER ist nach 3 Insolvenzen bereit für den Neustart! In dieser Folge von Wirtschaft24 spricht Isabella Richtar mit Forstinger Österreich-CEO Rudolf Bayer über die künftige Positionierung, Mitarbeiter:innen-Führung und worauf es bei der Kund:innen-Zufriedenheit wirklich ankommt!

