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Wirtschaft24 mit Nikolaus Riegler

PULS 24Staffel 4Folge 14vom 10.04.2026
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Folge 14: Wirtschaft24 mit Nikolaus Riegler

11 Min.Folge vom 10.04.2026

Seit über 755 Jahren gibt es die Privatbrauerei Hirt in Kärnten und sie ist mittlerweile die letzte Kärntner mittelständische Brauerei, die am Markt noch excellent performen kann. Isabella Richtar spricht mit Geschäftsführer Niki Riegler.

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