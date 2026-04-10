Wirtschaft24 mit Nikolaus RieglerJetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Wirtschaft24 mit Nikolaus Riegler
11 Min.Folge vom 10.04.2026
Seit über 755 Jahren gibt es die Privatbrauerei Hirt in Kärnten und sie ist mittlerweile die letzte Kärntner mittelständische Brauerei, die am Markt noch excellent performen kann. Isabella Richtar spricht mit Geschäftsführer Niki Riegler.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen