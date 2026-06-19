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WIRTSCHAFT24 mit Tobias Keplinger

PULS 24Staffel 4Folge 23vom 19.06.2026
WIRTSCHAFT24 mit Tobias Keplinger

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Folge 23: WIRTSCHAFT24 mit Tobias Keplinger

9 Min.Folge vom 19.06.2026

In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 widmen wir uns der Gesundheit unserer Böden. Das Unternehmen AgroBiogel aus Tulln an der Donau geht hier besonders innovative Wege und hat eine zukunftsreiche Technologie entwickelt. Wie arbeitet das Hydrogel „Retentis“ um ressourcenschonender zu bewirtschaften? Und wie kann das Produkt aus Österreich die Welt erobern? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Tobias Keplinger, CEO/CFO von AgroBiogel.

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