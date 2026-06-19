WIRTSCHAFT24 mit Tobias KeplingerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 23: WIRTSCHAFT24 mit Tobias Keplinger
9 Min.Folge vom 19.06.2026
In dieser Ausgabe von Wirtschaft24 widmen wir uns der Gesundheit unserer Böden. Das Unternehmen AgroBiogel aus Tulln an der Donau geht hier besonders innovative Wege und hat eine zukunftsreiche Technologie entwickelt. Wie arbeitet das Hydrogel „Retentis“ um ressourcenschonender zu bewirtschaften? Und wie kann das Produkt aus Österreich die Welt erobern? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Tobias Keplinger, CEO/CFO von AgroBiogel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen