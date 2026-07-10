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Wirtschaft24
Folge 26: WIRTSCHAFT24 mit Thomas Bernhard
8 Min.Folge vom 10.07.2026
Sommerzeit ist Start-up-Zeit! Wir stellen Ihnen das Unternehmen „Pfandbox“ näher vor, das die Pfandrückgabe bei Dosen und Plastikflaschen revolutioniert. Isabella Richtar spricht in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Thomas Bernhard, dem Gründer von Pfandbox.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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