Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

WIRTSCHAFT24 mit Thomas Bernhard

PULS 24Staffel 4Folge 26vom 10.07.2026
WIRTSCHAFT24 mit Thomas Bernhard

WIRTSCHAFT24 mit Thomas BernhardJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 26: WIRTSCHAFT24 mit Thomas Bernhard

8 Min.Folge vom 10.07.2026

Sommerzeit ist Start-up-Zeit! Wir stellen Ihnen das Unternehmen „Pfandbox“ näher vor, das die Pfandrückgabe bei Dosen und Plastikflaschen revolutioniert. Isabella Richtar spricht in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Thomas Bernhard, dem Gründer von Pfandbox.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 4 Staffeln und Folgen