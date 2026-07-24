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Wirtschaft24

WIRTSCHAFT24 mit Matthias Neumayer

PULS 24Staffel 4Folge 28vom 24.07.2026
WIRTSCHAFT24 mit Matthias Neumayer

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Wirtschaft24

Folge 28: WIRTSCHAFT24 mit Matthias Neumayer

8 Min.Folge vom 24.07.2026

Mit der App „Oscar Geldfuchs“ sollen Kinder durch personalisierte KI-Geschichten den Umgang mit Geld lernen. Was da dahinter steckt und welche zentrale Rolle das Open-Source-KI-Modell Lorastral spielt, das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Matthias Neumayer, Co-Gründer von „Oscar Geldfuchs“.

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