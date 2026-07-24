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Wirtschaft24
Folge 28: WIRTSCHAFT24 mit Matthias Neumayer
8 Min.Folge vom 24.07.2026
Mit der App „Oscar Geldfuchs“ sollen Kinder durch personalisierte KI-Geschichten den Umgang mit Geld lernen. Was da dahinter steckt und welche zentrale Rolle das Open-Source-KI-Modell Lorastral spielt, das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Matthias Neumayer, Co-Gründer von „Oscar Geldfuchs“.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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