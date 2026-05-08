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Wirtschaft24
Folge 17: WIRTSCHAFT24 mit Astrid Steharnig-Staudinger
8 Min.Folge vom 08.05.2026
Der Eurovision-Song-Contest steht vor der Türe und Wirtschaft24 ist mit einem der wichtigsten, offiziellen Partner des ESC am Start: Die Österreich Werbung! Was bedeutet ein Großereignis wie der ESC für das jeweilige Austragungsland? Worauf wurde bei Österreichs Tourismus-Positionierung besonders wert gelegt? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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