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WIRTSCHAFT24 mit Astrid Steharnig-Staudinger

PULS 24Staffel 4Folge 17vom 08.05.2026
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Folge 17: WIRTSCHAFT24 mit Astrid Steharnig-Staudinger

8 Min.Folge vom 08.05.2026

Der Eurovision-Song-Contest steht vor der Türe und Wirtschaft24 ist mit einem der wichtigsten, offiziellen Partner des ESC am Start: Die Österreich Werbung! Was bedeutet ein Großereignis wie der ESC für das jeweilige Austragungsland? Worauf wurde bei Österreichs Tourismus-Positionierung besonders wert gelegt? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung.

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