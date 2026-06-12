Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

WIRTSCHAFT24 mit Michael Dockal

PULS 24Staffel 4Folge 22vom 12.06.2026
WIRTSCHAFT24 mit Michael Dockal

WIRTSCHAFT24 mit Michael DockalJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 22: WIRTSCHAFT24 mit Michael Dockal

9 Min.Folge vom 12.06.2026

Zgonc- seit fast 70 Jahren erfolgreich in Österreich bei Werkzeug, Maschinen, Bau- und Gartengeräten. Seit letztem Jahr setzt man aber auch verstärkt auf KFZ-Produkte! Warum und worauf es da besonders ankommt, das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Michael Dockal, Geschäftsführer bei Zgonc.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 4 Staffeln und Folgen