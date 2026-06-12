WIRTSCHAFT24 mit Michael DockalJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 22: WIRTSCHAFT24 mit Michael Dockal
9 Min.Folge vom 12.06.2026
Zgonc- seit fast 70 Jahren erfolgreich in Österreich bei Werkzeug, Maschinen, Bau- und Gartengeräten. Seit letztem Jahr setzt man aber auch verstärkt auf KFZ-Produkte! Warum und worauf es da besonders ankommt, das bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Michael Dockal, Geschäftsführer bei Zgonc.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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