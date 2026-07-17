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Wirtschaft24
Folge 27: WIRTSCHAFT24 mit Patrick Minar
10 Min.Folge vom 17.07.2026
Laut dem aktuellen Gesetzesentwurf zum neuen Glückspielgesetz soll der Online-Glücksspiel-Markt hierzulande in Zukunft massiv geöffnet werden. Was das für den österreichischen Markt bedeuten könnte und ob der verschärfte Spielerschutz im Entwurf das hält was er verspricht- das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Patrick Minar, Managing Director der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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