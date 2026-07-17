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Wirtschaft24

WIRTSCHAFT24 mit Patrick Minar

PULS 24Staffel 4Folge 27vom 17.07.2026
WIRTSCHAFT24 mit Patrick Minar

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Wirtschaft24

Folge 27: WIRTSCHAFT24 mit Patrick Minar

10 Min.Folge vom 17.07.2026

Laut dem aktuellen Gesetzesentwurf zum neuen Glückspielgesetz soll der Online-Glücksspiel-Markt hierzulande in Zukunft massiv geöffnet werden. Was das für den österreichischen Markt bedeuten könnte und ob der verschärfte Spielerschutz im Entwurf das hält was er verspricht- das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Patrick Minar, Managing Director der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien.

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