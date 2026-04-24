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WIRTSCHAFT24 am CASH Handelsforum

PULS 24Staffel 4Folge 16vom 24.04.2026
WIRTSCHAFT24 am CASH Handelsforum

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Folge 16: WIRTSCHAFT24 am CASH Handelsforum

10 Min.Folge vom 24.04.2026

Zentrale Punkte beim CASH Handelsforum heuer sind die Inflation, Digitalisierung, und Konsumgewohnheiten. Isabella Richtar spricht darüber mit Margaretha Jurik (Chefredakteurin CASH Handelsmagazin) und Kristina Zwirner (Geschäftsführerin Manstein Verlag).

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