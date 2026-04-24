WIRTSCHAFT24 am CASH HandelsforumJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 16: WIRTSCHAFT24 am CASH Handelsforum
10 Min.Folge vom 24.04.2026
Zentrale Punkte beim CASH Handelsforum heuer sind die Inflation, Digitalisierung, und Konsumgewohnheiten. Isabella Richtar spricht darüber mit Margaretha Jurik (Chefredakteurin CASH Handelsmagazin) und Kristina Zwirner (Geschäftsführerin Manstein Verlag).
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen