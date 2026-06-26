WIRTSCHAFT24 mit Yulia ElchenkoJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 24: WIRTSCHAFT24 mit Yulia Elchenko
10 Min.Folge vom 26.06.2026
Pro Kopf werden hierzulande 100 Liter Bier im Jahr getrunken! Mehr als die Hälfte des konsumierten Bieres stammt von den Marken der Brau Union, einem Tochter-Unternehmen des Heineken-Konzerns. Die neuen Marketing-Direktorin Yulia Elchenko spricht über die Innovationen in der österreichischen Bier-Branche und warum die Leichtigkeit mitunter im alkoholfreien Bier steckt.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen