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WIRTSCHAFT24 mit Andreas Kuzmits

PULS 24Staffel 4Folge 21vom 05.06.2026
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Folge 21: WIRTSCHAFT24 mit Andreas Kuzmits

8 Min.Folge vom 05.06.2026

Der Elektronikriese Hisense Gorenje verzeichnet auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jährliches Wachstum, 2025 um satte 17 Prozent. Welche Innovationskraft hier dahinter steckt , das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24. Zu Gast: Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria!

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