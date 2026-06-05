WIRTSCHAFT24 mit Andreas KuzmitsJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 21: WIRTSCHAFT24 mit Andreas Kuzmits
8 Min.Folge vom 05.06.2026
Der Elektronikriese Hisense Gorenje verzeichnet auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jährliches Wachstum, 2025 um satte 17 Prozent. Welche Innovationskraft hier dahinter steckt , das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24. Zu Gast: Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria!
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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