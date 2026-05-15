WIRTSCHAFT24 mit Manuel ZellerJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: WIRTSCHAFT24 mit Manuel Zeller
9 Min.Folge vom 15.05.2026
NEOH ist aus den Schokoregalen der Supermärkte nicht mehr wegzudenken. Wo liegen die aktuellen Herausforderungen des Wiener Scale-ups? Zu Gast bei Isabella Richtar ist NEOH-Gründer Manuel Zeller.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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