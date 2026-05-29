WIRTSCHAFT24 mit Daniela ReumannJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 20: WIRTSCHAFT24 mit Daniela Reumann
10 Min.Folge vom 29.05.2026
Für BIPA ist das Jahr 2026 besonders spannend. Mit einer neuer Kampagne soll die internationale Ausrichtung vorangetrieben werden. Wie sich das entwickelt auch angesichts der geopolitischen Veränderungen und Herausforderungen, darüber spricht Reumann, Geschäftsführerin von BIPA.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen