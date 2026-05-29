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WIRTSCHAFT24 mit Daniela Reumann

PULS 24Staffel 4Folge 20vom 29.05.2026
WIRTSCHAFT24 mit Daniela Reumann

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Folge 20: WIRTSCHAFT24 mit Daniela Reumann

10 Min.Folge vom 29.05.2026

Für BIPA ist das Jahr 2026 besonders spannend. Mit einer neuer Kampagne soll die internationale Ausrichtung vorangetrieben werden. Wie sich das entwickelt auch angesichts der geopolitischen Veränderungen und Herausforderungen, darüber spricht Reumann, Geschäftsführerin von BIPA.

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