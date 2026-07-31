WIRTSCHAFT24 mit Judith NiedlJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 29: WIRTSCHAFT24 mit Judith Niedl
8 Min.Folge vom 31.07.2026
Judith Niedl, Gründerin vom "Fempreneur Club" wünscht sich ein neues Verständnis von Wirtschaft und Führung. Welche Systeme braucht es in Zukunft? Und wie entsteht Erfolg auf weibliche Art und Weise? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit der Unternehmerin selbst.
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Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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