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WIRTSCHAFT24 mit Judith Niedl

PULS 24Staffel 4Folge 29vom 31.07.2026
WIRTSCHAFT24 mit Judith Niedl

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Folge 29: WIRTSCHAFT24 mit Judith Niedl

8 Min.Folge vom 31.07.2026

Judith Niedl, Gründerin vom "Fempreneur Club" wünscht sich ein neues Verständnis von Wirtschaft und Führung. Welche Systeme braucht es in Zukunft? Und wie entsteht Erfolg auf weibliche Art und Weise? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit der Unternehmerin selbst.

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