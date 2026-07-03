WIRTSCHAFT24 mit Jennifer Isabella SchimankoJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 25: WIRTSCHAFT24 mit Jennifer Isabella Schimanko
11 Min.Folge vom 03.07.2026
Diese Woche in Wirtschaft24: Wie der digitale Inkasso-Dienstleister Pairfinance die Forderungsmanagement-Branche revolutioniert! Mit Österreich-Chefin Jenny Schimanko spricht Isabella Richtar u.a. über das perfect match von Technologie und Verhaltensforschung.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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