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WIRTSCHAFT24 mit Jennifer Isabella Schimanko

PULS 24Staffel 4Folge 25vom 03.07.2026
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Folge 25: WIRTSCHAFT24 mit Jennifer Isabella Schimanko

11 Min.Folge vom 03.07.2026

Diese Woche in Wirtschaft24: Wie der digitale Inkasso-Dienstleister Pairfinance die Forderungsmanagement-Branche revolutioniert! Mit Österreich-Chefin Jenny Schimanko spricht Isabella Richtar u.a. über das perfect match von Technologie und Verhaltensforschung.

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