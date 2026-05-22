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WIRTSCHAFT24 mit Annette Mann

PULS 24Staffel 4Folge 19vom 22.05.2026
WIRTSCHAFT24 mit Annette Mann

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Folge 19: WIRTSCHAFT24 mit Annette Mann

8 Min.Folge vom 22.05.2026

Der Krieg im Iran ist eine Katastrophe für die Menschen Vorort und auch die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. In dieser Folge von Wirtschaft24 beleuchten wir, wie die Austrian Airlines mit den aktuellen Herausforderungen umgeht und wie es generell um den Luftfahrtstandort Österreich heute und in Zukunft steht. Zu Gast bei Isabella Richtar ist Annette Mann, CEO von Austrian Airlines.

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