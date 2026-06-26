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ZIB Magazin: Darmflora nach Antibiotika stärken

ORF1Staffel 2026Folge 343vom 26.06.2026
ZIB Magazin: Darmflora nach Antibiotika stärken

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Folge 343: ZIB Magazin: Darmflora nach Antibiotika stärken

5 Min.Folge vom 26.06.2026

Antibiotika bekämpfen zwar wirksam bakterielle Infektionen, sie greifen aber oft auch die nützlichen Darmbakterien an. Dadurch können Verdauungsprobleme entstehen und die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten. Mit der richtigen Ernährung und einer schrittweisen Wiederbesiedelung des Darms lässt sich das Mikrobiom jedoch oft wieder stabilisieren und langfristig stärken.

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