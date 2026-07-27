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ZIB Magazin: Tourismus verschärft Wasserknappheit

ORF1Staffel 2026Folge 359vom 27.07.2026
ZIB Magazin: Tourismus verschärft Wasserknappheit

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Folge 359: ZIB Magazin: Tourismus verschärft Wasserknappheit

5 Min.Folge vom 27.07.2026

Besonders im Sommer wird viel Wasser verbraucht. Sobald zu den sonstigen Verbrauchern dann auch noch in Zeiten der Wasserknappheit Touristen dazustoßen, kommt es zu einer kniffligen Situation. Denn der Aufschrei ist groß, wenn die Einheimischen Wasser sparen sollen und der Tourismus unreguliert weiterläuft.

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