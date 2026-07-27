ZIB Magazin: Tourismus verschärft WasserknappheitJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 359: ZIB Magazin: Tourismus verschärft Wasserknappheit
5 Min.Folge vom 27.07.2026
Besonders im Sommer wird viel Wasser verbraucht. Sobald zu den sonstigen Verbrauchern dann auch noch in Zeiten der Wasserknappheit Touristen dazustoßen, kommt es zu einer kniffligen Situation. Denn der Aufschrei ist groß, wenn die Einheimischen Wasser sparen sollen und der Tourismus unreguliert weiterläuft.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 1