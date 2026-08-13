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Folge 368: ZIB Magazin: China verhinderte Ölpreisexplosion
5 Min.Folge vom 13.08.2026
Als Folge des Irankriegs rechneten Ökonomen mit einem rapiden Anstieg des Ölpreises. China verhinderte dies durch eine drastische Reduktion seiner Nachfrage. Gigantische Ölreserven machten das möglich. Und auch die Elektrifizierung im Verkehrssektor macht China unabhängiger von Ölimporten.
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