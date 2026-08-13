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ZIB Magazin: China verhinderte Ölpreisexplosion

ORF1Staffel 2026Folge 368vom 13.08.2026
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Folge 368: ZIB Magazin: China verhinderte Ölpreisexplosion

5 Min.Folge vom 13.08.2026

Als Folge des Irankriegs rechneten Ökonomen mit einem rapiden Anstieg des Ölpreises. China verhinderte dies durch eine drastische Reduktion seiner Nachfrage. Gigantische Ölreserven machten das möglich. Und auch die Elektrifizierung im Verkehrssektor macht China unabhängiger von Ölimporten.

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