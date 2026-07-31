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ZIB Magazin: Tanning-Trends auf Social Media

ORF1Staffel 2026Folge 362vom 31.07.2026
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Folge 362: ZIB Magazin: Tanning-Trends auf Social Media

5 Min.Folge vom 31.07.2026

Sonnen-Trends auf Social Media setzen viele Menschen unnötiger UV-Strahlung aus. Expertinnen und Experten warnen: Auf ausreichenden Sonnenschutz sollte nicht verzichtet werden.

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