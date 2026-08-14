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ZIB Magazin: So reduziert man die Einbruchswahrscheinlichkeit

ORF1Staffel 2026Folge 369vom 14.08.2026
ZIB Magazin: So reduziert man die Einbruchswahrscheinlichkeit

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Folge 369: ZIB Magazin: So reduziert man die Einbruchswahrscheinlichkeit

5 Min.Folge vom 14.08.2026

Das "ZIB Magazin" zeigt, wie man die Einbruchswahrscheinlichkeit bei sich zuhause reduzieren kann, bevor man auf Urlaub fährt. Und Vermietungen von Wohnungen an Touristen hat Folgen für Wohnungssucher, die Nachbarschaften und ganze Stadtteile.

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