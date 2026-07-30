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ZIB Magazin: Neue Dynamik im Ukrainekrieg

ORF1Staffel 2026Folge 361vom 30.07.2026
ZIB Magazin: Neue Dynamik im Ukrainekrieg

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Folge 361: ZIB Magazin: Neue Dynamik im Ukrainekrieg

5 Min.Folge vom 30.07.2026

Die Ukraine setzt im Krieg gegen Russland verstärkt auf moderne Drohnentechnologie. Experten erklären, welche Auswirkungen das auf den Kriegsverlauf haben könnte.

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