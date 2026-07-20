ZIB Magazin: Kündigen von Abos und KundenkartenJetzt kostenlos streamen
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Folge 355: ZIB Magazin: Kündigen von Abos und Kundenkarten
5 Min.Folge vom 20.07.2026
Wenn man Kundenkarten nicht mehr in Anspruch nehmen und kündigen will, kann es schwierig werden. Und wer unbeabsichtigt ein Abonnement abschließt, muss Zahlungsaufforderungen oder sogar Mahngebühren nicht einfach hinnehmen. Auch bereits abgebuchte Beträge können zurückgefordert werden.
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