ZIB Magazin: Schuldenrisiko durch Kreditkauf & Regeln für WerbungJetzt kostenlos streamen
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Folge 373: ZIB Magazin: Schuldenrisiko durch Kreditkauf & Regeln für Werbung
5 Min.Folge vom 21.08.2026
Jetzt kaufen, später zahlen klingt bequem, kann aber schnell zur Schuldenfalle werden – besonders für junge Menschen. Dienste wie Klarna werben vor allem online mit einfachem Konsum ohne sofortige Zahlung. Dabei wird das Kleingedruckte oft übersehen, obwohl hohe Schulden drohen können. Werbung soll Aufmerksamkeit erzeugen und zum Kauf motivieren, zeigt jedoch nicht immer die ganze Wahrheit. Werbung darf aber nicht alles, es gibt klare Regeln und gesetzliche Grenzen.
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