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ZIB Magazin: Europäer machen US-Zahlungsmultis Konkurrenz

ORF1Staffel 2026Folge 370vom 17.08.2026
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Folge 370: ZIB Magazin: Europäer machen US-Zahlungsmultis Konkurrenz

5 Min.Folge vom 17.08.2026

Bargeldlose Zahlungen werden in den meisten Fällen über US-Firmen wie Visa, Mastercard, paypal und Co. abgewickelt. Der Finanzdienstleister "blik" in Polen und "Wero" in drei EU-Ländern versuchen diese US-Dominanz zu brechen.

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