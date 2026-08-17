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Folge 370: ZIB Magazin: Europäer machen US-Zahlungsmultis Konkurrenz
5 Min.Folge vom 17.08.2026
Bargeldlose Zahlungen werden in den meisten Fällen über US-Firmen wie Visa, Mastercard, paypal und Co. abgewickelt. Der Finanzdienstleister "blik" in Polen und "Wero" in drei EU-Ländern versuchen diese US-Dominanz zu brechen.
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