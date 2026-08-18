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ZIB Magazin: Housesitting und Workation

ORF1Staffel 2026Folge 371vom 18.08.2026
ZIB Magazin: Housesitting und Workation

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Folge 371: ZIB Magazin: Housesitting und Workation

5 Min.Folge vom 18.08.2026

Sommerzeit ist Reisezeit. Als Alternative zum klassischen Hotelurlaub bietet Housesitting die Möglichkeit, kostenlos in fremden Häusern zu wohnen und sich während der Abwesenheit der Besitzer um den Haushalt zu kümmern. Eine weitere Alternative ist die sogenannte Workation: Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das verspricht Freiheit und Flexibilität, bringt aber auch rechtliche Fragen mit sich.

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