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Folge 360: ZIB Magazin: Zeckenpopulation und FSME-Gefahr steigt
5 Min.Folge vom 28.07.2026
Seit einigen Jahren breiten sich Zecken in verschiedenen Teilen Österreichs vermehrt aus. Ob in Salzburg, Tirol und Vorarlberg – selbst in höheren Lagen lassen sich Zecken häufiger finden. Verbunden damit steigt auch die Zahl der FSME-Fälle, einer schweren neurologischen Krankheit. Starkes Kopfweh sowie Sprach- und Lähmungserscheinungen sind die Symptome.
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