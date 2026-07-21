ZIB Magazin: Gründe für Erkrankungen im UrlaubJetzt kostenlos streamen
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Folge 356: ZIB Magazin: Gründe für Erkrankungen im Urlaub
5 Min.Folge vom 21.07.2026
Der Urlaub beginnt und man wird krank. Viele haben das schon einmal erlebt und es ist kein Zufall. Es gibt sogar einen Namen dafür: Freizeitkrankheit.
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