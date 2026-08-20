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ZIB Magazin: Diese Tiere können Meeresurlaube vergällen

ORF1Staffel 2026Folge 372vom 20.08.2026
ZIB Magazin: Diese Tiere können Meeresurlaube vergällen

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Folge 372: ZIB Magazin: Diese Tiere können Meeresurlaube vergällen

5 Min.Folge vom 20.08.2026

Mit steigenden Meerestemperaturen breiten sich manchmal auch bestimmte Quallenarten im Meer aus, die einem das Schwimmen im Meer verleiden können. Und auch giftige Fische gibt es, denen man besser aus dem Weg geht. Österreichs Badestellen weisen eine tolle Qualität auf: von 260 Badestellen in ganz Österreich sind 250 davon als ausgezeichnet und 10 als gut eingestuft. Schlechte und mangelhafte Bewertungen gibt es hierzulande derzeit nicht.

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