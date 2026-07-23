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ZIB Magazin: Gefahren beim offenen W-LAN

ORF1Staffel 2026Folge 357vom 23.07.2026
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Folge 357: ZIB Magazin: Gefahren beim offenen W-LAN

5 Min.Folge vom 23.07.2026

Mittlerweile ist es normal, dass im Kaffeehaus oder auf anderen öffentlichen Plätzen ein freier W-Lan Zugang zur Verfügung steht. Doch dies birgt auch einige Gefahren. Bei zahlreichen Apps und Abos verwenden viele Nutzerinnen und Nutzer gerne einfache Passwörter – und vernachlässigen schnell die eigene Sicherheit.

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