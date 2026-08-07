ZIB Magazin: Künstliche Intelligenz im GesundheitssystemJetzt kostenlos streamen
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Folge 365: ZIB Magazin: Künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem
5 Min.Folge vom 07.08.2026
In Ordinationen hält die Technik der künstlichen Intelligenz zunehmend Einzug. Denn KI-Sprachbots sollen ein Problem lösen: die oft überlastete Telefonleitung. Medizinische Entscheidungen sollten aber laut Ärztekammer niemals bei der Maschine liegen und ältere Patienten könnten mit Sprachbots überfordert sein.
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