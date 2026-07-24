ZIB Magazin: US-Forscher fliehen vor TrumpJetzt kostenlos streamen
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Folge 358: ZIB Magazin: US-Forscher fliehen vor Trump
5 Min.Folge vom 24.07.2026
US-Präsident Donald Trump greift mit seiner Politik massiv in den Wissenschaftsbetrieb ein – und vergrault damit viele kluge Köpfe aus dem Land. Budgetkürzungen und Visa-Probleme sind einige der Faktoren, welche Unsicherheiten für viele Forscherinnen und Forscher darstellen, weshalb auch schon erste Nobelpreisträger die Staaten verlassen haben.
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