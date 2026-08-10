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ZIB Magazin: Augenschutz bei Sonnenfinsternis

ORF1Staffel 2026Folge 366vom 10.08.2026
ZIB Magazin: Augenschutz bei Sonnenfinsternis

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Folge 366: ZIB Magazin: Augenschutz bei Sonnenfinsternis

5 Min.Folge vom 10.08.2026

Am Mittwoch gibt es in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Bis zu 90 Prozent der Sonne werden vom Mond verdeckt. Eine totale Sonnenfinsternis ist dagegen nur in Teilen Spaniens, Portugals, Grönlands und Islands zu sehen. Gute Sichtchancen gibt es in Österreich vor allem im Westen und von erhöhten Standorten. Für die Beobachtung sind spezielle Sonnenfinsternis-Brillen unbedingt notwendig.

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