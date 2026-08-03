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Folge 363: ZIB Magazin: Trinkflaschen im Hygiene-Check
5 Min.Folge vom 03.08.2026
Trinkflaschen sind gerade bei der Hitze im Sommer ein wichtiger Begleiter im Alltag. Die Hygiene rückt bei der Hitze und dem nie endenden Durst dann jedoch oft aus Bequemlichkeit in den Hintergrund. Regelmäßig die Flasche aber unter heißem Wasser zu reinigen, ist essenziell, wie ein Hygiene-Test zeigt.
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