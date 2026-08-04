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ZIB Magazin: UV-Klamotten im Check

ORF1Staffel 2026Folge 364vom 04.08.2026
ZIB Magazin: UV-Klamotten im Check

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Folge 364: ZIB Magazin: UV-Klamotten im Check

5 Min.Folge vom 04.08.2026

Viele Leute greifen vermehrt zur UV-Kleidung, anstatt sich täglich einzucremen. Inwiefern diese wirklich einen ausreichenden Schutz für die Haut bereitstellen und woran man gute UV-Klamotten erkennt, zeigt der Faktencheck. Auch im Schatten sollte auf das Eincremen nicht verzichtet werden, auch wenn ein schattiges Plätzchen unter einem Sonnenschirm schon sicher wirken mag. Zudem sollte auch der Schattenplatz genau gewählt sein, da es sogar schon hier Unterschiede geben kann, wie viel UV-Strahlung im Schatten durchdringt.

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