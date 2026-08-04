ZIB Magazin: UV-Klamotten im CheckJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 364: ZIB Magazin: UV-Klamotten im Check
5 Min.Folge vom 04.08.2026
Viele Leute greifen vermehrt zur UV-Kleidung, anstatt sich täglich einzucremen. Inwiefern diese wirklich einen ausreichenden Schutz für die Haut bereitstellen und woran man gute UV-Klamotten erkennt, zeigt der Faktencheck. Auch im Schatten sollte auf das Eincremen nicht verzichtet werden, auch wenn ein schattiges Plätzchen unter einem Sonnenschirm schon sicher wirken mag. Zudem sollte auch der Schattenplatz genau gewählt sein, da es sogar schon hier Unterschiede geben kann, wie viel UV-Strahlung im Schatten durchdringt.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 1