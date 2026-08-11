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Folge 367: ZIB Magazin: Europäer rebellieren gegen FIFA-Präsident Infantino
5 Min.Folge vom 11.08.2026
FIFA-Präsident Gianni Infantino wuchs als Kind italienischer Gastarbeiter im schweizerischen Brig auf, wo er in seiner Jugend beim FC Folgore in der 5. Liga spielte. Der studierte Jurist geriet ins Kreuzfeuer der Kritik, als er bei der WM 2026 eine zurückgezogene rote Karte gegen einen US-Kicker zu verantworten hatte und WM-Rechte an ein US-Konsortium verkaufen wollte. Während die Europäer gegen ihn rebellieren, genießt er die Unterstützung von afrikanischen Staaten sowie Mexiko und Argentinien.
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