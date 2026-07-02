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ZIB Magazin: Kühle Reiseziele im Süden & Coolaction

ORF1Staffel 2026Folge 346vom 02.07.2026
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Folge 346: ZIB Magazin: Kühle Reiseziele im Süden & Coolaction

5 Min.Folge vom 02.07.2026

Sommerhitze macht selbst den Urlaub am Strand für viele zunehmend anstrengend. Wer der großen Hitze entkommen will, findet aber auch im Süden Europas angenehm kühle Reiseziele. Um der zunehmenden Sommerhitze zu entkommen, reisen immer mehr Menschen in nördliche Länder wie Skandinavien, Island oder Schottland. Der sogenannte "Coolcation"-Trend, also Urlaub im kühlen Klima, gewinnt dadurch an Popularität.

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