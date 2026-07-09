Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägen

ORF1Staffel 2026Folge 349vom 09.07.2026
ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägen

ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägenJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 349: ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägen

5 Min.Folge vom 09.07.2026

Emotionen spielen in der Politik eine zentrale Rolle. Sie beeinflussen nicht nur Wahlentscheidungen und motivieren Menschen, ihre Stimme abzugeben, sondern prägen auch die politische Debatte. Das zeigt sich besonders im Parlament, wo Abgeordnete ihre Gefühle oft offen zeigen. Gerade in einer Demokratie, in der viele gemeinsam Entscheidungen treffen, sind Emotionen ein wichtiger Teil des politischen Prozesses.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen