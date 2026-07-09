ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägenJetzt kostenlos streamen
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Folge 349: ZIB Magazin: Wie Emotionen die Politik prägen
5 Min.Folge vom 09.07.2026
Emotionen spielen in der Politik eine zentrale Rolle. Sie beeinflussen nicht nur Wahlentscheidungen und motivieren Menschen, ihre Stimme abzugeben, sondern prägen auch die politische Debatte. Das zeigt sich besonders im Parlament, wo Abgeordnete ihre Gefühle oft offen zeigen. Gerade in einer Demokratie, in der viele gemeinsam Entscheidungen treffen, sind Emotionen ein wichtiger Teil des politischen Prozesses.
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