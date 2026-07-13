ZIB Magazin: Hausmittel gegen SonnenbrandJetzt kostenlos streamen
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Folge 351: ZIB Magazin: Hausmittel gegen Sonnenbrand
5 Min.Folge vom 13.07.2026
Apres-Sun-Produkte sind für viele dann das Mittel der Wahl nach Sonnenbränden. Aber manche vertrauen auch auf Hausmittel wie Joghurt, Topfen oder Kamillentee. Wassersprays mit Duftstoffen, Lichtschutzfaktor oder auch aus reinem Thermalwasser versprechen neben der Erfrischung oft auch alle möglichen positiven Effekte.
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