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ZIB Magazin: Hausmittel gegen Sonnenbrand

ORF1Staffel 2026Folge 351vom 13.07.2026
ZIB Magazin: Hausmittel gegen Sonnenbrand

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Folge 351: ZIB Magazin: Hausmittel gegen Sonnenbrand

5 Min.Folge vom 13.07.2026

Apres-Sun-Produkte sind für viele dann das Mittel der Wahl nach Sonnenbränden. Aber manche vertrauen auch auf Hausmittel wie Joghurt, Topfen oder Kamillentee. Wassersprays mit Duftstoffen, Lichtschutzfaktor oder auch aus reinem Thermalwasser versprechen neben der Erfrischung oft auch alle möglichen positiven Effekte.

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