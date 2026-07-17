ZIB Magazin: Am FundamtJetzt kostenlos streamen
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Folge 354: ZIB Magazin: Am Fundamt
5 Min.Folge vom 17.07.2026
Geht etwas verloren, beginnt oft ein mühsamer Ersatz von Ausweisen, Schlüsseln oder Smartphones. Doch was passiert eigentlich mit gefundenen Gegenständen – und welche Rechte haben ehrliche Finderinnen und Finder? Welche Regeln gelten rund ums Fundrecht und wie lange bewahren Fundämter Dinge auf. In St. Pölten in Niederösterreich sorgt zudem eine ungewöhnliche Idee für Aufmerksamkeit: Nicht abgeholte Fundstücke werden dort als "Mystery-Pakete" verkauft.
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