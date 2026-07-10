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ZIB Magazin: Fußball-WM gestern und heute

ORF1Staffel 2026Folge 350vom 10.07.2026
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Folge 350: ZIB Magazin: Fußball-WM gestern und heute

5 Min.Folge vom 10.07.2026

Seit fast 100 Jahren gibt es Fußball-Weltmeisterschaften. 1930 wurde in Montevideo erstmals um den WM-Pokal gespielt. Die Umstände waren damals noch völlig andere. Ende der 1930er-Jahre hatte die Weltmeisterschaft den Fußball bereits entscheidend weiterentwickelt. Gleichzeitig veränderte sich aber auch die politische Lage dramatisch.

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